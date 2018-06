Pretoria Central (AFP) Simbabwes Präsident Robert Mugabe ist am Mittwoch zu seinem ersten Staatsbesuch in Südafrika seit 21 Jahren gereist. Bei der zweitägigen Visite seien Gespräche mit Südafrikas Präsident Jacob Zuma geplant, teilte die Präsidentschaft in Pretoria mit. Am Donnerstag solle Mugabe dann an einem bilateralen Wirtschaftsforum teilnehmen.

