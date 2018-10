Hamburg (SID) - Teamchefin Barbara Rittner setzt bei der Mission Fed-Cup-Finale auf ihre bewährten Kräfte. Die 41-Jährige nominierte für das Halbfinale gegen Gastgeber Russland um Superstar Maria Scharapowa am 18./19. April in Sotschi wie erwartet Andrea Petkovic (Darmstadt/WTA-Nr. 11), Angelique Kerber (Kiel/Nr. 16), Sabine Lisicki (Berlin/Nr. 18) und Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 61).

Dieses Quartett hatte im Februar im Viertelfinale Australien in Stuttgart mit 3:1 bezwungen. "Die Pflicht haben wir mit diesem Sieg erfüllt, jetzt kommt die Kür", sagte Rittner und meinte: "Wir werden unsere Chancen haben. Ein Finale zu Hause gegen Tschechien oder Frankreich ist unser großes Ziel."

Die 27-jährige Petkovic geht in Sotschi erstmals seit April 2012 als deutsche Nummer eins in eine Fed-Cup-Partie, nachdem Kerber (27) zuletzt wegen ihres Formtiefs aus den Top Ten gefallen war. Gut möglich, dass Rittner auf dem Sandplatz in der Adler Arena der Olympiastadt von 2014 neben Petkovic auf Lisicki (25) als Einzelspielerin setzt. Die Wimbledonfinalistin von 2013 hatte zuletzt durch ihre Halbfinal-Teilnahme in Indian Wells sowie ihren Viertelfinal-Einzug in Miami auf sich aufmerksam gemacht und war nach langer Durststrecke Anfang dieser Woche in die Top 20 der Weltrangliste zurückgekehrt.

Favorit sind aber die Russinnen mit French-Open-Siegerin Scharapowa als Spitzenkraft. Die Weltranglistenzweite kommt am übernächsten Wochenende erst zu ihrem siebten Einsatz für ihr Land seit 2008. Die fünfmalige Grand-Slam-Gewinnerin möchte sicherstellen, dass sie die Auflagen für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro erfüllt.

Von den bisherigen vier Vergleichen gegen den viermaligen Titelträger Russland hat die DTB-Auswahl drei verloren. Allerdings wurde der letzte 2002 in Dresden gewonnen (3:2). Rittner holte damals als Spielerin zwei Einzelsiege sowie einen Erfolg im Doppel an der Seite von Marlene Weingärtner.

Im anderen Halbfinale stehen sich am 18./19. April in Ostrau Titelverteidiger Tschechien und Frankreich gegenüber. Sollte Deutschland erneut ins Endspiel einziehen, hätte das Rittner-Quartett am 14./15. November 2015 auf jeden Fall Heimrecht.

Hinweis für die Redaktionen:

Wir senden bis 14.30 Uhr einen aktuellen Bericht von Ulrike Weinrich. (40 Zeilen)