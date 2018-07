Istanbul (AFP) In der Türkei haben Staatsanwälte viereinhalb Jahre Haft für zwei bekannte Journalisten gefordert, die Karikaturen der französischen Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" in ihren Kommentaren genutzt hatten. Wie die Zeitung "Hürriyet" am Mittwoch berichtete, warf der leitende Staatsanwalt den Journalisten Ceyda Karan und Hikmet Cetinkaya vor, durch die Nachdrucke "öffentlichen Hass" geschürt und "religiöse Werte" beleidigt zu haben.

