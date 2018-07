Berlin (AFP) Der ukrainische Wirtschaftsminister Aivaras Abromavicius hat sich enttäuscht über den Besuch von Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras in Moskau gezeigt. "In unserem Land wurden Menschen verschleppt, verprügelt, gefoltert und haben ihr Leben verloren, weil sie für die Werte Europas aufgestanden sind. Es ist enttäuschend zu sehen, dass einige Nationen in Europa kurzzeitige ökonomische Vorteile über das Leben von Menschen heben", sagte Abromavicius dem "Tagesspiegel" (Mittwochdausgabe). Der Minister warnte zudem die EU-Staaten vor dem Aufweichen ihrer Sanktionen gegen Russland.

