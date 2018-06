Washington (AFP) Der Chef des US-Geheimdienstes CIA, John Brennan, hat die Kritik an der Atomvereinbarung mit dem Iran mit scharfen Worten zurückgewiesen. Diejenigen, "die sagen, dass diese Vereinbarung dem Iran den Weg zu einer Bombe bereitet, sind aus meiner Sicht vollkommen unaufrichtig, wenn sie die Fakten kennen, verstehen, was für ein (Atom-)Programm benötigt wird", sagte Brennan am Dienstag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung an der US-Eliteuniversität Harvard.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.