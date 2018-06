New York (AFP) Die Golfstaaten dringen bei den Vereinten Nationen auf Sanktionen gegen den Anführer der schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen sowie gegen den ältesten Sohn des früheren jemenitischen Präsidenten Ali Abdullah Saleh. Jordanien brachte in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) einen Resolutionsentwurf der Golfstaaten ein, über den nach Angaben von Diplomaten noch in dieser Woche abgestimmt werden könnte. In dem Text fordern die Staaten unter anderem einen Rückzug der Rebellen aus der Hauptstadt Sanaa sowie aus allen anderen seit 2013 eroberten Gebieten im Jemen.

