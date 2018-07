Eriwan (AFP) TV-Starlet Kim Kardashian ist am Mittwoch zu einem ersten Besuch in der Heimat ihrer armenischen Vorfahren eingetroffen. Eine örtliche Website zeigte die Ankunft Kardashians gemeinsam mit ihrer Schwester am Flughafen der Hauptstadt Eriwan. Kardashian soll auch von ihrem Ehemann Kanye West und der 21 Monate alten gemeinsamen Tochter begleitet werden. Einer der Organisatoren der Reise sagte der Nachrichtenagentur AFP, Kardashian wolle mit ihrer Familie "den Opfern des armenischen Genozids gedenken". Sie werde während ihres achttägigen Besuchs an einem Dokumentarfilm über den Massenmord vor hundert Jahren arbeiten.

