Los Angeles (AFP) Der legendäre US-Bluessänger und -gitarrist B. B. King hat das Krankenhaus wieder verlassen, wo er wegen Dehydrierung infolge seiner Diabetes-Erkrankung behandelt worden war. Es gehe ihm deutlich besser, deshalb werde er nach Hause zurückkehren, teilte der 89-jährige Musiker am Dienstagabend über Facebook mit. Die "Los Angeles Times" hatte am Montag berichtet, dass der Musiker in ein Krankenhaus nahe seines Hauses in Las Vegas eingeliefert worden sei.

