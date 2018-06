Miami (AFP) In der Affäre um Sex-Vorwürfe gegen den britischen Prinzen Andrew hat ein Richter im US-Bundesstaat Florida die erhobenen Anschuldigungen kassiert. Der Bezirksrichter Kenneth Marra wies die von einer anonymen Klägerin vorgebrachten Vorwürfe in einer am Dienstag bekannt gewordenen Entscheidung als "reißerische Details" zurück. Zur Begründung hieß es, die Anschuldigungen seien für den eigentlichen Fall, in dem der US-Milliardär Jeffrey Epstein im Mittelpunkt steht, nicht relevant.

