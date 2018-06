Charleston (AFP) Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen unbewaffneten Afroamerikaner in North Charleston will die Stadt im US-Bundesstaat South Carolina ihre Beamten mit Körperkameras ausrüsten. Bürgermeister Keith Summey kündigte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch den Kauf von 101 Minikameras an, die Polizisten künftig an ihrer Uniform tragen sollen. Summey teilte außerdem mit, dass der wegen Mordes angeklagte Polizist Michael Slager gefeuert worden sei.

