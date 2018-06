Washington (AFP) Die USA haben mit der Betankung saudiarabischer Kampfflugzeuge begonnen, die Ziele im Jemen angreifen. Wie ein Pentagon-Sprecher am Mittwoch in Washington mitteilte, fand die erste Betankung in der Luft durch ein US-Spezialflugzeug am Dienstagabend statt. Künftig werde es täglich solche Einsätze geben. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums hob hervor, dass die Betankung nicht in jemenitischem Luftraum stattfinde.

