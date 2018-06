Masar-i-Scharif (AFP) Bei einem Angriff der radikalislamischen Taliban auf ein Gerichtsgebäude in Masar-i-Scharif im Norden Afghanistans sind am Donnerstag mindestens zwei Menschen getötet worden. Die Angreifer hätten das Gelände des Provinzberufungsgerichts in Militäruniformen gestürmt, sagte der Polizeichef der Provinz Balch, Abdul Rasik Kaderi. Wie ein AFP-Korrespondent berichtete, warfen die Taliban-Kämpfer Handgranaten und lieferten sich heftige Feuergefechte mit Sicherheitskräften. Es waren mehrere Explosionen zu hören, ein Gebäude auf dem Gelände geriet in Brand.

