Berlin (AFP) Im Tarifkonflikt um die Bezahlung von Kita-Personal hat auch die dritte Verhandlungsrunde keine Annäherung gebracht. Die Gewerkschaft Verdi kündigte am Donnerstag in Berlin nach den Gesprächen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) weitere Warnstreiks in den nächsten Tagen an. "Nach wie vor haben die Arbeitgeber kein Angebot zur Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe durch eine bessere Eingruppierung unterbreitet", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Onno Dannenberg.

