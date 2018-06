Frankfurt/Main (AFP) Die Euro-Skulptur vor dem ehemaligen Gebäude der Europäischen Zentralbank (EZB) im Herzen von Frankfurt am Main ist arg ramponiert. Ihr Äußeres leide wie das Image der Gemeinschaftswährung, sagte am Donnerstag Manfred Pohl, der Vorsitzende des Frankfurter Kultur Komitees (FraKK), dem die Skulptur gehört. Sowohl für den künstlerischen als auch für den echten Euro will Pohl etwas tun: Im September soll die Skulptur symbolisch an die Jugend Europas verschenkt werden, um dem schlechten Ruf des Euro entgegen zu wirken - doch davor muss das Kunstwerk saniert werden.

