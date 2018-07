Berlin (AFP) Die Umweltschutzorganisation BUND hat mehr Transparenz bei den Entsorgungs-Rückstellungen für Atomkraftwerke angemahnt. Die Informationen der großen Energiekonzerne in ihren Geschäftsberichten seien hierzu nicht aussagekräftig genug, kritisierte der Verband am Donnerstag in Berlin unter Berufung auf ein für ihn angefertigtes Gutachten.

