Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird sich mit der Forderung nach mehr Transparenz bei den Ausschüttungen der Lebensversicherer befassen. Eine Verfassungsbeschwerde gegen ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) ging ab Karsamstag beim Bundesverfassungsgericht ein, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag in Karlsruhe bestätigte. Die Beschwerde wird vom Bund der Versicherten (BdV) unterstützt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.