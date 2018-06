Berlin (AFP) Die Zahl der Asylanträge hat sich im März im Vergleich zum Vorjahresmonat fast verdreifacht. Insgesamt seien 32.054 Anträge auf Asyl gestellt worden, teilte das Bundesinnenministerium am Donnerstag in Berlin mit. Im März 2014 hatte die Zahl bei knapp 11.300 gelegen. Mehr als 60 Prozent der Antragsteller stammten aus den Balkanstaaten, das mit Abstand häufigste Herkunftsland war das Kosovo. Insgesamt beantragten im ersten Quartal dieses Jahres 85.394 Menschen Asyl in Deutschland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.