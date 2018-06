Athen (dpa) - Kurzes Durchatmen in Griechenland und bei den Geldgebern: Athen hat heute nach Regierungsangaben fristgemäß einen Kredit von rund 450 Millionen Euro an den Internationalen Währungsfonds zurückgezahlt. Wäre dies nicht erfolgt, wäre das Euro-Krisenland als bankrott eingestuft worden. Offen ist aber, wie lange das Geld in Athen noch reicht. Ohne rasche Hilfen droht schon bald die Staatspleite. Die Geldgeber von Europäischer Zentralbank, EU-Kommission und IWF verlangen eine umfassende Reformliste.

