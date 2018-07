Shanghai (SID) - Nach seinem überraschenden Sieg in Malaysia geht der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (27) zurückhaltend in den Großen Preis von China und bläst nicht zum großen Angriff auf Mercedes. "Wir bleiben realistisch, denn unsere Ziele haben sich nicht geändert", sagte der Ferrari-Pilot vor dem Rennen am Sonntag (8.00 Uhr/RTL und Sky) in Shanghai: "Wir wollen bestätigen, dass wir ein schnelles Auto haben."

Ein weiterer Triumph über die starken Silberpfeile um Weltmeister Lewis Hamilton und Vize Nico Rosberg sei nicht planbar. "Wir wissen, dass Mercedes in einer sehr, sehr starken Position ist", betonte der Heppenheimer, der seinen ersten Sieg für die Scuderia in den vergangenen Tagen genoss: "Es war gut zu sehen, dass wir so wettbewerbsfähig sind, aber es kann auf und ab gehen. Wir wollen jetzt sicherstellen, dass es mehr nach oben als nach unten geht."

Dafür testete Vettel zuletzt auch ausgiebig im Simulator in der Fabrik im italienischen Maranello. Wie gut Ferrari aber wirklich schon ist, sei so früh in der Saison noch schwer zu sagen. "Es sind erst zwei Rennen vorbei und man braucht ein paar mehr Rennen, um das zu sehen. Generell wollen wir uns so stabilisieren, dass wir das Team hinter Mercedes sind und vor anderen starken Gegnern wie Williams oder Red Bull stehen", sagte Vettel.

Erst wenn der Traditionsrennstall seine Position in der Spitze weiter gefestigt habe, können man "die Lücke zu Mercedes weiter verkleinern", betonte Vettel, der in der WM-Wertung auf Rang zwei (40 Punkte) hinter Titelverteidiger Lewis Hamilton (Großbritannien/43) steht. Dritter ist Nico Rosberg (Wiesbaden/30) im zweiten Mercedes.

Mit einem weiteren Sieg in China könnte Vettel nun sogar mit Formel-1-Legende Ayrton Senna gleichziehen. Der Brasilianer hat in seiner Karriere bei 161 Starts 41 Grand Prix gewonnen, Vettel steht nach seinem Erfolg in Malaysia bei 40 nach lediglich 141 Rennen. "Diese Bestmarke würde für jeden Fahrer viel bedeuten", sagte Vettel: "Es war schon sehr speziell, den 40. Sieg zu holen. Ich hoffe, dass der nächste nicht zu weit entfernt ist."