Paris (AFP) Gegen die britische Großbank HSBC, deren Schweizer Tochter im Zentrum des Skandals um Schwarzgeld-Konten steht, hat die französische Justiz am Donnerstag ein formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es gehe um den Vorwurf der Beihilfe zur Geldwäsche im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung und Beihilfe zur illegalen Kundenanwerbung, wie aus Justizkreisen verlautete. Demnach wurde eine Kaution in Höhe von einer Milliarde Euro verhängt. Gegen die Schweizer HSBC Private Bank war in Frankreich bereits im November ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.