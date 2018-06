Paris (AFP) Die schwerwiegenden Probleme beim Bau eines neuen Atomkraftwerks in Nordfrankreich könnten nach Einschätzung der Umweltschutzorganisation Greenpeace das vorläufige Aus für das Projekt bedeuten. Wenn weitere Tests die schwerwiegenden Fehler an dem Reaktorbehälter des Europäischen Druckwasserreaktors (EPR) in Flamanville bestätigten, dann könne dieser nicht ans Netz gehen, hob der Greenpeace-Atomexperte in Frankreich, Yannick Rousselet, am Donnerstag hervor. Denn die Reaktorbehälter seien praktisch nicht austauschbar. Betroffen wären demnach auch baugleiche EPR in China.

