Paris (AFP) Eine Hacker-Attacke von mutmaßlichen Mitgliedern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Sendebetrieb der französischen Fernsehsendergruppe TV5Monde vollständig zum Erliegen gebracht. "Wir sind nicht mehr imstande, irgendeinen unserer Kanäle auszustrahlen", sagte Senderchef Yves Bigot in der Nacht zum Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Auch über seine Website und seine Konten in sozialen Netzwerken habe TV5Monde keine Kontrolle mehr. Dort stünden nun überall Forderungen des IS zu lesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.