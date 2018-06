Chemnitz (SID) - Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Defensivspieler Tom Scheffel um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2017 verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 20-Jährige, der aus der eigenen Jugend stammt, kam in dieser Saison 20-mal in der 3. Liga zum Einsatz.