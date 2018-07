Leverkusen (dpa) - Der FC Bayern München trifft im Halbfinale des DFB-Pokals in einer Neuauflage des Endspiels vom vergangenen Jahr zu Hause auf Borussia Dortmund. In der zweiten Partie erwartet Arminia Bielefeld den VfL Wolfsburg. Die beiden Halbfinals werden am 28. und 29. April ausgetragen. Das Endspiel in Berlin findet am 30. Mai statt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister kam am Abend beim Werksclub zu einem 5:3 im Elfmeterschießen. Die Arminia setzte sich gegen Borussia Mönchengladbach im Elfmeterschießen mit 5:4 durch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.