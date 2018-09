London (SID) - Wegen eines Fehlers der deutschen Schiedsrichterin Marija Kurtes (Düsseldorf) mussten die letzten Sekunden des EM-Qualifikationsspiels der englischen U19-Fußballerinnen gegen Norwegen wiederholt werden. Das hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag bekannt gegeben.

Die vom DFB zur Schiedsrichterin des Jahres 2013/2014 gewählte Kurtes hatte am Samstag in der sechsten Minute der Nachspielzeit beim Stande vom 2:1 für Norwegen in Belfast einen Elfmeter für England verhängt. Nachdem dieser verwandelt worden war, verweigerte Kurtes dem Treffer die Anerkennung, da eine englische Spielerin zuvor zu früh in den Strafraum gelaufen war. Daraufhin setzte die 28-Jährige das Spiel fort.

Kurtes hätte laut Regelwerk den Strafstoß wiederholen lassen müssen, so die UEFA. Es habe keine andere Möglichkeit gegeben, als das Spiel vom Moment der Fehlentscheidung an nachzuholen.

Während Kurtes umgehend die Heimreise vom Qualifikationsturnier in Nordirland antreten musste, wurde das Spiel am Donnerstagabend mit dem Strafstoß wiederaufgenommen. Leah Williamson übernahm die Verantwortung und verwandelte zum 2:2-Ausgleich. 18 Sekunden nach dem Anstoß ertönte dann der Schlusspfiff. Anstelle von Norwegen fährt nun England zur Europameisterschaft nach Israel.