Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss im wichtigen Spiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 auf Marvin Plattenhardt verzichten. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger laboriert an einer Adduktorenzerrung, die er im Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen den SC Paderborn (2:0) erlitten hatte.

Via Twitter bestätigte Plattenhardt, dass er am Freitag nicht dabei sein kann. Als Alternativen für die Linksverteidiger-Position stehen Hertha-Trainer Pal Dardai der deutsche U21-Nationalspieler Nico Schulz und Johannes van den Bergh zur Verfügung.