Dortmund (SID) - Trainer Jürgen Klopp von Borussia Dortmund hat darauf verzichtet, sich die Auslosung des Halbfinals im DFB-Pokal am späten Mittwochabend in der ARD anzuschauen. "Ich wusste, dass wir Bayern München ziehen werden. Daher habe ich mir die Auslosung nicht angeschaut. Ich habe Law & Order geguckt", sagte Klopp.

Der Neuauflage des Vorjahresfinals blickt der BVB-Coach gelassen entgegen. "Wenn man Pokalsieger werden will, muss man die Bayern schlagen. Wann das passiert, ist mir letztlich egal. Ein Halbfinale in München ist cool", sagte Klopp. Im vergangenen Jahr hatte Dortmund das Endspiel gegen den Rekordpokalsieger in Berlin mit 0:2 nach Verlängerung verloren.