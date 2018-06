Athen (AFP) Griechenland hat am Donnerstag die fristgerechte Überweisung einer Kreditrate von 459 Millionen Euro an den Internationalen Währungsfonds (IWF) bekannt gegeben. "Der Überweisungsauftrag ist erteilt worden", sagte ein Vertreter des Finanzministeriums der Nachrichtenagentur AFP in Athen. Es sei "ausgeschlossen", dass Athen im April nicht alle seine Rechnungen begleichen werde, auch Renten und Gehälter würden bezahlt. Ob das Geld aber für den Mai reiche, sei offen.

