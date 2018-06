Teheran (AFP) Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei sieht in der Rahmenvereinbarung im Atomstreit noch keine Garantie für ein endgültiges Abkommen. Was "bis jetzt" vereinbart worden sei, garantiere weder ein Abschlussabkommen "noch dessen Inhalt", und noch nicht einmal, dass die Verhandlungen "bis zum Ende" fortgesetzt würden, sagte Chamenei laut einer Erklärung, die am Donnerstag auf seiner Website veröffentlicht wurde. Eine eigene Atomindustrie sei für den Iran eine "Notwendigkeit".

