Washington (AFP) Eine Woche vor der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank hat IWF-Chefin Christine Lagarde das schwache Wachstum der Weltwirtschaft beklagt. Die globale Konjunktur stecke in einem "neuen Mittelmaß" fest, sagte Lagarde am Donnerstag laut Redetext an dem Institut Atlantic Council in Washington. Sowohl die Industrienationen als auch die Schwellenländer müssten mit einer Mischung aus staatlichen Investitionen und strukturellen Reformen die Wirtschaft stärker ankurbeln. Viele Länder hätten die Folgen der Finanzkrise vor sieben Jahren noch immer nicht voll überwunden.

