Ottawa (AFP) Kanada hat im Rahmen des internationalen Einsatzes gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) erstmals einen Luftangriff in Syrien geflogen. Zwei kanadische F-18-Kampfflieger mit Präzisionsgeschossen hätten in der Nähe der Dschihadisten-Hochburg Rakka mutmaßliche IS-Stellungen bombardiert und seien danach sicher zu ihrem Stützpunkt zurückgekehrt, teilte das kanadische Verteidigungsministerium am Mittwoch (Ortszeit) mit. An dem Angriff waren demnach insgesamt zehn Kampfflieger, darunter sechs US-Maschinen, beteiligt.

