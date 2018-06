Paris (dpa) - Ein beispielloser Hackerangriff hat in der Nacht den französischen Sender TV5 Monde lahmgelegt. Im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat hatten unbekannte Hacker die IT-Systeme gekapert und die Ausstrahlung der Fernsehprogramme stundenlang blockiert. Bei der Cyberattacke platzierten sie Propaganda des IS auf den Webseiten und Social-Media-Konten des Senders. Noch am Nachmittag kämpfte der Sender mit den Folgen, zunächst lief nur Material aus der Konserve - Liveschalten und Nachrichtensendungen waren unmöglich.

