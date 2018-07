Mailand (dpa) - Was eigentlich ein Routine-Prozess war, endet in einem Massaker. In einem Mailänder Gericht sind bei einer Schießerei nach ersten Erkenntnissen mindestens drei Menschen getötet worden. Zwei Menschen seien durch Schüsse ums Leben gekommen, ein weiteres Opfer sei tot in dem Gerichtsgebäude gefunden worden, teilten die Rettungskräfte nun mit. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei festgenommen, wie Innenminister Angelino Alfano via Twitter mitteilte. Er war Angeklagter in einem Insolvenzprozess.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.