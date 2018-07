Shanghai (dpa) - Weltmeister Lewis Hamilton setzt sich in der Debatte um seine bevorstehende Vertragsverlängerung beim Formel-1-Team Mercedes keine Frist mehr.

"Es könnte noch an diesem Wochenende geschehen oder in Monaten. Wer weiß das schon", antwortete der Brite auf die Frage, wann er seinen neuen Kontrakt unterschreiben werde. "Wir werden das in einer bestimmten Phase hinbekommen." Die ausstehende Unterschrift lenkt ihn nicht ab. "So weit nicht", sagte er auf eine entsprechende Frage.

Der Vertrag bereite ihm und den Anwälten allerdings Arbeit, räumte der 30-Jährige ein. "Es ist das erste Mal, dass ich selbst verhandle, und man ahnt gar nicht, wie oft ich die rund 80 Seiten lesen musste. Es gibt soviel zu lesen, und das Ganze ist im Anwaltsjargon verfasst", hatte Hamilton schon zuvor bei Sky Sports erklärt.

Dem TV-Sender sagte er vor dem dritten Saisonrennen in China, dass er daher nicht mehr mit seiner Vertragsverlängerung schon in den kommenden Tagen rechne: "Ich denke, es ist unwahrscheinlich."

In der vergangenen Woche hatte Hamilton versichert, dass die Details "zu 99,6 Prozent" geklärt seien und er mit einer umgehenden Verlängerung rechne. Hamiltons Vertrag läuft Ende dieses Jahres aus.

