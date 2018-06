Madrid (dpa) - Pop-Queen Madonna (56, "Like A Prayer") hat einen Provinz-Schneider in Spanien glücklich gemacht.

Für ihre nächste Welttournee bestellte die US-Sängerin nämlich bei einer weitgehend unbekannten Schneiderei der 18 000-Einwohner-Gemeinde Utebo in der Provinz Saragossa zwei Torero-Kostüme und einen Stierkämpfer-Umhang. "Mein Vater ist auf Wolke sieben. Das ist der Lohn für jahrelange, harte Arbeit", sagte der Sohn von Schneidermeister Daniel Roqueta (67), Alfredo, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Bestellung sei über den Online-Laden und Auftragsvermittler Toroshopping.com eingegangen. "Am Anfang haben wir nicht gewusst, wer der Endkunde ist, aber nach Annahme des Auftrags hat man uns alle Informationen zukommen lassen", sagte Alfredo Roqueta.

Die beiden Kostüme für Madonna, die gemäß Auftrag "bequem und widerstandsfähig" sind, sind den Angaben zufolge vor allem rot, schwarz und weiß und tragen die Initialen des Tourneenamens "Rebel Heart". Der Umhang sei schwarz und mit einem großen, roten "M" verziert. Man habe auch Torero-Kostüme für die Tänzerinnen Madonnas angefertigt und die Lieferfrist von zwölf Tagen eingehalten.

Madonna startet ihre Welttournee am 29. August in Miami. Köln ist am 4. November erste europäische Station.

Schneiderei "Sastrería Daniel Roqueta" auf Facebook