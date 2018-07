Jerusalem (AFP) Rund 2200 Läufer haben am Donnerstag am ersten "Bibelmarathon" teilgenommen, der durch das israelisch besetzte Westjordanland verlief und an eine Erzählung aus dem Alten Testament anknüpft. Der Langstreckenlauf, an dem sich viele religiöse Juden beteiligten, wurde von einem Siedlergremium organisiert und stand unter starkem Schutz von israelischer Armee und Grenzpolizei. Nahe der Ziellinie hatte am Vortag ein junger Palästinenser auf zwei Soldaten eingestochen, bevor er erschossen wurde.

