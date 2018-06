New York (AFP) Nordkorea hat Mexiko die "illegale" Beschlagnahme eines Frachtschiffes vorgeworfen. Die Festsetzung der "Mu Du Bong" in der Nähe des Hafens von Tuxpan verletze die Souveränität seines Landes und werde nicht hingenommen, sagte der stellvertretende Repräsentant Pjöngjangs bei den Vereinten Nationen, An Myong Hun, am Mittwoch (Ortszeit) vor Journalisten in New York. "Wir werden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit das Schiff sofort aufbrechen kann."

