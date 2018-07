Moskau (AFP) Vertreter der syrischen Regierung und der von ihr geduldeten Opposition haben am Mittwoch in Moskau erstmals seit dem Start neuer Verhandlungen vor einigen Tagen direkte Gespräche geführt. Syriens Botschafter in Russland, Riad Haddad, sagte der Nachrichtenagentur Interfax, das Treffen sei "ergebnisreich" gewesen und habe "zahlreiche Perspektiven eröffnet". Es seien viele Fragen diskutiert worden und die Gespräche würden am Donnerstag fortgesetzt, fügte der Diplomat hinzu, ohne sich näher zu äußern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.