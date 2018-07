Hamburg (SID) - Pauline Schäfer (18, Pflugscheid-Hixberg) und Michelle Timm (17, Berlin) komplettieren das Aufgebot des Deutschen Turner-Bundes (DTB) für die in der kommenden Woche stattfindenden Kunstturn-Europameisterschaften im französischen Montpellier (13. bis 19. April). Das Duo geht mit den bereits nominierten Kim Janas (Stuttgart) und Pauline Tratz (Karlsruhe) an die Geräte. Das teilte der DTB am Donnerstag mit.

Der ehemalige Reck-Weltmeister Fabian Hambüchen turnt nicht in Montpellier. Der 27-Jährige hatte bereits Ende Januar seinen EM-Verzicht erklärt, der Wetzlarer wird stattdessen bei den Europaspielen im Juni in Baku starten.

Das deutsche EM-Aufgebot für Montpellier, Männer: Matthias Fahrig (Halle), Sebastian Krimmer (Stuttgart), Lukas Dauser (Unterhaching), Waldemar Eichorn (Dillingen), Christopher Jursch (Cottbus), Philipp Herder (Berlin). - Frauen: Kim Janas (Stuttgart), Pauline Tratz (Karlsruhe), Pauline Schäfer (Pflugscheid-Hixberg), Michelle Timm (Berlin).