Ankara (AFP) Der Chef der größten türkischen Oppositionspartei ist wegen Beleidigung von Staatschef Recep Tayyip Erdogan zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Ankara ordnete am Donnerstag laut Medienberichten an, dass der Chef der säkularen Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu, 10.000 türkische Lira (etwa 3500 Euro) Entschädigung wegen einer Rede im Januar 2013 zahlen muss. Erdogans Anwälte hatten das Zehnfache der Summe gefordert.

