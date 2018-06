New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat ein Einschreiten in dem von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) eroberten Flüchtlingslager Jarmuk gefordert. "Wir können nicht einfach danebenstehen und zusehen, wie sich ein Massaker entwickelt", sagte Ban am Donnerstag in New York zu der Lage in dem Lager im Süden von Damaskus. Das Flüchtlingslager beginne, einem "Todeslager" zu ähneln. Die rund 18.000 Flüchtlinge, darunter 3500 Kinder, seien "menschliche Schutzschilde" in den Kämpfen zwischen Rebellen und Regierungstruppen.

