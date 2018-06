New York (AFP) Angesichts des verbreiteten Hungers in Nordkorea haben die Vereinten Nationen einen Hilfsappell im Umfang von 111 Millionen Dollar (103 Millionen Euro) gestartet. Mit dem Geld sollten die fünf UN-Organisationen vor Ort wie etwa das Kinderhilfswerk Unicef und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bedürftige Nordkoreaner mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser und anderen lebensnotwendigen Gütern versorgen, teilte die UNO am Mittwoch in New York mit.

