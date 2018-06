Washington (AFP) In den USA haben sich mehrere Aktivistengruppen im Kampf gegen die massenhafte Sammlung von Daten durch die Geheimdienste zusammengeschlossen. Das Bündnis mit dem Namen Fight 215 veröffentlichte am Mittwoch auf seiner Internetseite einen Aufruf gegen die Datensammelwut. Mit dem Namen spielen die Aktivisten auf den Abschnitt 215 des sogenannten Patriot Act an, den sie abschaffen wollen. "Dies ist unsere Chance, die Massenüberwachung zu stoppen", hieß es auf der Internetseite.

