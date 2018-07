Los Angeles (AFP) Der international erfolgreiche französische Filmemacher Jean-Pierre Jeunet dreht derzeit für den US-Internetriesen Amazon eine Serie über den Frauenhelden Casanova. Der Regisseur von Filmen wie "Delicatessen" und "Die fabelhafte Welt der Amélie" arbeite in Europa am Pilotfilm zu der Historien-Serie, berichtete das US-Branchenblatt "The Hollywood Reporter" am Mittwoch auf seiner Website. Der legendäre italienische Verführer Giacomo Casanova wird demnach von dem 35-jährigen Mexikaner Diego Luna gespielt, der durch Filme wie "Milk" und "Elysium" bekannt ist.

