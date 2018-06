Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama macht sich für ein Ende von Umerziehungstherapien für Homosexuelle stark. Obama erklärte am Mittwoch seine Unterstützung für eine Online-Petition, die ein Verbot der umstrittenen Praxis fordert und in den vergangenen drei Monaten von mehr als 120.000 Menschen unterzeichnet wurde. "Als Teil unseres Engagements zum Schutz von Amerikas Jugend unterstützt diese Regierung die Bemühungen, den Einsatz von Umkehrtherapien bei Minderjährigen zu verbieten", heißt es in der offiziellen Reaktion des Weißen Hauses.

