Atlanta (SID) - Dennis Schröders Atlanta Hawks müssen für den Rest der NBA-Saison auf den Schweizer Basketball-Profi Thabo Sefolosha verzichten. Der 30-Jährige, der am Mittwoch nach einer Messerstecherei vor einem New Yorker Nachtclub festgenommen worden war, erlitt bei diesem Zwischenfall eine Fraktur im Wadenbein. Das berichtete espn.com am Donnerstagabend, demnach muss Sefolosha operiert werden. Der Forward würde damit auch die Play-offs der nordamerikanischen Profiliga verpassen.

Am Mittwochmorgen waren Chris Copeland von den Indiana Pacers und seine Frau bei dem Vorfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Schröders Teamkollegen Pero Antic und Sefolosha sollen Polizisten bei ihrer Arbeit behindert haben. An der Attacke gegen das Ehepaar Copeland sollen sie aber nicht beteiligt gewesen sein.

Der 31 Jahre alte Copeland wurde inzwischen operiert und befindet sich nach Angaben der Pacers in einem stabilen Zustand.