Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt herrscht zum Wochenschluss Rekordlaune: Positive Vorgaben der Börsen in den USA und Asien, der wieder schwächere Euro und die anhaltende Geldflut der Notenbanken haben dem Dax heute Rekordstände beschert. Nach einem Anstieg bis auf 12 390,75 Punkte schloss der Leitindex 1,71 Prozent fester bei 12 374,73 Punkten und damit so hoch wie nie zuvor. Auf Wochensicht schaffte der Dax ein Plus von 3,40 Prozent. Seit Jahresbeginn steht nun ein Anstieg von über 26 Prozent zu Buche.

