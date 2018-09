München (AFP) Deutsche Behörden haben einem Bericht zufolge im vergangenen Jahr so häufig wie nie zuvor private Kontodaten abgefragt. Das Bundeszentralamt für Steuern zählte mehr als 230.000 erledigte Abrufe, wie die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag unter Berufung auf eine Statistik des Bundesfinanzministeriums berichtete. Das würde einen Anstieg um mehr als 60 Prozent im Vergleich zu 2013 bedeuten, als 142.000 Abfragen verzeichnet wurden. In diesem Jahr könnte die Zahl weiter steigen: Dem Bericht zufolge wurden im ersten Quartal bereits 76.000 Abfragen registriert.

