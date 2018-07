Halle (AFP) Nach der Hackerattacke auf die französische Sendergruppe TV5Monde schließt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) einen ähnlichen Angriff auch in Deutschland nicht aus. "Normalerweise sind Webseiten betroffen", sagte BSI-Sprecher Matthias Gärtner der in Halle erscheinenden "Mitteldeutschen Zeitung" (Freitagsausgabe). "Dass der Sendebetrieb gestört worden ist, ist neu." Ob dies auch in Deutschland passieren könne, sei "schwer zu sagen". "Doch je mehr internetgestützte Technik zum Einsatz kommt, desto mehr Fläche gibt man für Angriffe aus dem Cyberraum", warnte Gärtner.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.