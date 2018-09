Berlin (AFP) Die Bundeswehr will mehr Kampfpanzer des Typs "Leopard 2" einsatzbereit halten als bisher erwartet. In Zukunft sollen 328 "Leopard"-Panzer beim Heer zur Verfügung stehen, bestätigte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Freitag in Berlin einen "Spiegel"-Bericht. Die geplante Aufstockung sei eine Folge der erhöhten Alarmbereitschaft, die durch die Krise zwischen Russland und der Nato entstanden ist, berichtete das Magazin.

